Камчатский край получит более 190 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На развитие сельского хозяйства Камчатский край получит более 190 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Камчатского края.

"Всего в 2019 году Камчатский край в рамках заключенных соглашениям с Министерством сельского хозяйства РФ получит 194.35 миллиона рублей из федерального бюджета, что на 12 процентов выше уровня 2018 года. Полученные средства будут направлены на мероприятия госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", а именно на поддержку животноводства – молочного скотоводства и северного оленеводства, на поддержку растениеводства, а также на предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья для молодых специалистов, проживающих в сельской местности Камчатки", – сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Кучеренко.

Министр добавил, что в 2019 году из краевого бюджета на развитие агропромышленного комплекса субъекта в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" будет направлен 1 миллиард 53 миллиона рублей.