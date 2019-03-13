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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за февраль;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за январь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

13:00 мск Проект годового госбюджета Великобритании;

13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск Индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за январь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль.

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