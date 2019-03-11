Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без изменений.
В декабре объём розничных продаж снизился на 1.6% (пересмотрено с (-1.2%).
По сравнению с январём 2018 года показатель увеличился на 2.3%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос на 0.9% после сокращения на 2.1% месяцем ранее (пересмотрено с (-1.8%).
Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.4%.