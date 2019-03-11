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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2019 г.Объём розничных продаж в США в январе вырос на ...
вчера 15:34

Объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.2%

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без изменений.

В декабре объём розничных продаж снизился на 1.6% (пересмотрено с (-1.2%).

По сравнению с январём 2018 года показатель увеличился на 2.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос на 0.9% после сокращения на 2.1% месяцем ранее (пересмотрено с (-1.8%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.4%.

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