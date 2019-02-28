Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 марта

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за январь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за феврль;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, финал;

04:15 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

04:45 мск Продажи новых домов в Австралии за февраль;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

10:00 мск Розничные продажи в Германии за январь;

10:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за январь;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за январь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за февраль;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за февраль;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за февраль;

11:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, финал;

11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за февраль;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, финал;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за январь;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль;

12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за январь;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за январь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за январь;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

16:30 мск ВВП Канады за декабрь;

16:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск Личные доходы потребителей в США за январь;

17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за февраль, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за февраль;

18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за февраль;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

N/A мск Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за февраль;

N/A мск Личные доходы потребителей в США за декабрь.