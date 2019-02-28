Курс доллара 65.7570   Курс евро 74.8249  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:39

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 7 тыс.

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 февраля, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 229 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 февраля, увеличилось на 79 тыс. и составило 1805 тыс. против 1726 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1725 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.75 тыс. до 1761.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 февраля, сократилось на 60.1 тыс. и составило 2.12 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.3 млн человек.

Другие новости

сегодня
17:53
ЦБ РФ напомнил об обязанности банков сообщать клиентам о причинах отказа в обслуживании
сегодня
17:37
ГРЕФ О ПРОДЛЕНИИ СВОЕГО КОНТРАКТА НА ПОСТУ ГЛАВЫ СБЕРБАНКА: ПОНИМАНИЕ ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
сегодня
17:12
Арбитраж Москвы 4 апреля приступит к иску МТС-банка о взыскании процентов с "Ютэйр"
сегодня
16:45
Суд обязал компанию McKinsey вернуть "Трансаэро" 21 млн руб
сегодня
16:39
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 7 тыс.
сегодня
16:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 8 тыс.
сегодня
16:33
ВВП США в IV квартале 2018 года вырос на 2.6% в годовом выражении
сегодня
16:19
Силуанов 5 марта проведет в Тульской области совещание по нацпроектам
сегодня
16:00
Розничные цены на бензин в РФ снижаются третью неделю подряд - Росстат
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»