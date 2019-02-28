Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 7 тыс.

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 февраля, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 229 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 февраля, увеличилось на 79 тыс. и составило 1805 тыс. против 1726 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1725 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.75 тыс. до 1761.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 февраля, сократилось на 60.1 тыс. и составило 2.12 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.3 млн человек.