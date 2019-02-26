Курс доллара 65.6182   Курс евро 74.4898  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 февраля

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

03:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за январь;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
21:16
РФ В РАМКАХ ОПЕК+ СОКРАТИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА ОГОВОРЕННЫЕ 228 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ К КОНЦУ МАРТА-НАЧАЛУ АПРЕЛЯ - НОВАК
вчера
20:28
ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился, не найдя драйверов роста
вчера
19:50
ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМЫЙ ДОРОГОЙ ДЛЯ РФ, ТАРИФ В 2-2,5 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ НА ДРУГИХ МАРШРУТАХ - НОВАК
вчера
18:49
ЕК одобрила покупку компанией RWE активов E.ON в сфере возобновляемой и ядерной генерации
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 февраля
вчера
18:28
Минприроды и Nord Stream 2 AG обсудили экологическую безопасность "Северного потока-2"
вчера
18:06
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в феврале превысил прогноз
вчера
18:03
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в феврале существенно вырос
вчера
17:20
Торговый спор с Китаем может затруднить реализацию новых СПГ-проектов в США - Refinitiv
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»