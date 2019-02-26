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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 18:06

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в феврале превысил прогноз

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до 131.4 пункта против 121.7 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 124.8 в сравнении с первоначально объявленным январским значением 120.2.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале повысился до 173.5 против 170.2 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 103.4 против 89.4 в январе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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