Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АФК "Система" приобретает 18.7% акций Ozon у МТС за 7.9 млрд рублей. Закрытие сделки ожидается в начале марта 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оплата за акции будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, при этом проценты будут начисляться по рыночной ставке", - уточняется в сообщении.

В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в Ozon составит 19.3%. Кроме того, входящий в группу АФК "Система" венчурный фонд Sistema_VC, специализирующийся на инвестициях в технологические компании на стадии роста, владеет 16.3% акций Ozon. Доля АФК "Система" в Sistema_VC составляет 80%.