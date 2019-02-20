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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 февраля 2019 г.Поступление налогов в консолидированный бюджет ...
вчера 11:52

Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 23% в 2018 году

Москва, 20 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы ФНС Михаила Мишустина, налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2018 году составили 21.3 трлн рублей - на 23% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В консолидированный бюджет в 2018 году поступило 21.3 трлн рублей, это на 4 трлн рублей, или на 23%, больше соответствующего периода 2017 года. Это максимальный прирост с 2013 года", - указал Мишустин.

В федеральный бюджет поступило 11.9 трлн рублей, что на 30.2% больше, чем в 2017 году. Объем поступлений от налога на прибыль составил 4.1 трлн рублей, от НДС - 3.6 трлн рублей, от НДФЛ - 3.7 трлн рублей, от имущественных налогов - 1.4 трлн рублей.

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