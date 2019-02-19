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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2019 г.АФК "Система" продает 51% акций "Лидер-Инвеста"
вчера 10:18

АФК "Система" продает 51% акций "Лидер-Инвеста"

Эмитенты:   Система АФК

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группой АФК "Система" подписана обязывающая документация о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест", ведущего московского девелопера жилой недвижимости, Etalon Group plc, одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, за 15.2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам сделки доля Группы АФК "Система" в "Лидер-Инвест" составит 49%.

"Бизнесы "Лидер-Инвест" и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК "Система" в этом бизнесе", - говорится в сообщении.

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