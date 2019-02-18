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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
18.02.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за январь;

03:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за февраль;

N/A мск Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

N/A мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

N/A мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

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