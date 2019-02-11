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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.02.2019 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 февраля

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за январь;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

11:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

16:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

18:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь;

20:45 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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