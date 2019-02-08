Банк Рoссии сохранил ставку на прежнем уровне

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 8 февраля года принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении говорится, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли, однако январская инфляция соответствовала нижней границе ожиданий ЦБ, а вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года, полагает регулятор. Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте.

По данным ЦБ, темпы роста инфляции в январе составили 5.0% годовых против 4.3% в декабре 2018 года. По прогнозу регулятора, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5.0–5.5% на конец 2019 года. Как ожидается, квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Ссылаясь на предварительные данные Росстата, регулятор сообщил, что прирост ВВП РФ по итогам 2018 года составил 2.3%. Вместе с тем он отметил, что в декабре снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. По прогнозу Банка России, в 2019 году прирост ВВП составит 1.2–1.7%. Прогнозируемое замедление развития экономики частично связано со сдерживающим влиянием повышения НДС. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных правительством структурных мер и инвестиционных проектов.

Регулятор также сообщил о сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий. Несмотря на рост нефтяных цен в январе 2019 года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными. Вместе с тем ЦБ отметил снижение рисков устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками в связи с пересмотром ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других развитых стран. Однако Банк России не исключает, что геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

ЦБ РФ будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.