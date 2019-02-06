Объем Фонда национального благосостояния за январь 2019 год снизился на 3.3%

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объем Фонда национального благосостояния за январь 2019 года сократился на 3.3%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По состоянию на 1 февраля 2019 года объем Фонда составил 3 трлн 903.502 млрд рублей, что эквивалентно 59 055.7 млн долларов.

"По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ равнялся 4 036 047.6 млн рублей (58.097 млрд долларов). Таким образом, объем ФНБ за январь 2019 года снизился на 3.3% в рублях и вырос в долларовом выражении на 1.6%. На депозитах в ВЭБ.РФ – 581 173.3 млн рублей. В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000.0 млн долларов. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 163 630.0 млн рублей и 4 113.3 млн долларов. В привилегированные акции кредитных организаций – 278 992.0 млн рублей. На депозитах в Банк "ВТБ" (ПАО) и Банк "ГПБ" (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433.9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. составила 76.3 млн долларов США, что эквивалентно 5 043.2 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 по 31 января 2019 г. составила отрицательную величину, равную (-)132 545.3 млн рублей