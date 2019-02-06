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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2019 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск Выступление президента США Дональда Трампа;

10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

16:30 мск Торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за ноябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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