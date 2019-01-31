Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;
02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;
04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;
04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;
08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за январь;
10:00 мск Розничные продажи в Германии за декабрь;
10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;
10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;
11:00 мск ВВП Испании за IV квартал, предварительно;
11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;
11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за январь;
12:00 мск Уровень безработицы в Италии за декабрь;
13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;
13:00 мск ВВП Италии за IV квартал, предварительно;
13:00 мск ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;
16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;
16:30 мск Индекс цен производителей Канады за декабрь;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск ВВП Канады за ноябрь;
16:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;
17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.