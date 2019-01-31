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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за январь;

10:00 мск Розничные продажи в Германии за декабрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;

11:00 мск ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за январь;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за декабрь;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;

13:00 мск ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

13:00 мск ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;

16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады за декабрь;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск ВВП Канады за ноябрь;

16:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.

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