Глава ФРС Джером Пауэлл: аргументы в пользу дальнейших повышений ставки ослабли (ПОВТОР)

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду, 30 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что аргументы в пользу дальнейших повышений ставки ослабли, и Федрезерв занял выжидательную позицию.

Пауэлл сказал, что ФРС терпеливо ждёт большей ясности, учитывая "встречные течения", с которым сталкивается экономика. Под "встречными течениями" глава ФРС подразумевает сигналы замедления мирового экономического роста, поступающие из Китая и Западной Европы, турбулентность финансовых рынков, неопределённость с Brexit, торговые войны.

Пауэлл сообщил, что главной целью ФРС является поддержка экономического роста, но в этом году американская экономика замедлится после бурного роста в прошлом году. По его словам, следующий шаг ФРС будет полностью зависеть от экономических данных, и пока Федрезерв не готов сообщить, каким будет окончательный размер его баланса. Он полагает, что текущий уровень ставки является не "аккомодационным", а "соответствующим" ситуации, оставаясь в диапазоне нейтральности.

Отвечая на вопрос репортёра, можно ли говорить о том, что цикл ужесточения монетарной политики завершён, глава ФРС сказал: "Об этом мы узнаем по прошествии времени". Пауэлла также спросили, что для ФРС важнее - показатели финансовых рынков (динамика фондовых индексов) или экономические данные. Он ответил, что всё внимание ФРС сосредоточено на максимальной занятости и ценовой стабильности, а не на каком-либо рынке.

Пауэлл также заявил, что частичная приостановка работы правительства является негативным фактором для экономических перспектив, и тема правительственного "шатдауна" была важной частью дискуссий в ходе заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). По его словам, правительственный "шатдаун" оставит "своего рода отпечаток" на ВВП США в I квартале, но во II квартале большая часть последствий будет компенсирована.

Вместе с тем он отметил, что ФРС никогда не будет учитывать политические соображения при разработке денежно-кредитной стратегии. Пауэлл сказал, что ФРС может ошибиться в политике процентных ставок, но не сделает ошибки, жертвуя своей репутацией и честностью.