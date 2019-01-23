Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Уровень занятости в Австралии за декабрь;
03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за декабрь;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;
11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;
11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;
12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;
12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;
15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.