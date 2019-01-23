Курс доллара 66.0016   Курс евро 75.0306  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
23.01.2019 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

Другие новости

23.01.2019
20:00
РФПИ С ПАРТНЕРАМИ ИНВЕСТИРУЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ОДНОГО ИЗ ТОП-5 Ж/Д ОПЕРАТОРОВ В РФ – ГЛАВА ФОНДА
23.01.2019
20:00
РФПИ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С PHILIPS О ПРИСОЕДИНЕНИИ КОМПАНИИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОНКОЦЕНТРА В ТАТАРСТАНЕ – ГЛАВА ФОНДА
23.01.2019
19:18
ОБЗОР - Рынок акций РФ закрылся на пиковых значениях
23.01.2019
18:59
России пока не с кем на Украине вести переговоры о транзите газа - эксперт
23.01.2019
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января
23.01.2019
18:09
Япония надеется найти пути экономического роста и равенства на саммите G20 в Осаке - МИД
23.01.2019
18:06
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в январе вырос, но остался в отрицательной области
23.01.2019
17:44
Цены на некоторые продукты на Украине за 4 года выросли на 542% - ассоциация поставщиков
23.01.2019
17:28
Минск и Москва обсуждают доступ белорусских производителей сельхозтехники к субсидиям в РФ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»