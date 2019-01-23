Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.