Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;
02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
02:50 мск Торговый баланс Японии за декабрь;
02:50 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
02:50 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;
02:50 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;
14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск Розничные продажи в Канаде за ноябрь;
17:00 мск Индекс цен на дома в США за ноябрь;
18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;
N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе.