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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2019 г.Московская торгово-промышленная палата может ор...
23.01.2019 11:15

Московская торгово-промышленная палата может организовать гильдию самозанятых

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Московская торгово-промышленная палата может организовать гильдию самозанятых, чтобы помочь им разбираться в законодательных нормах и правилах ведения бизнеса. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент МТПП Юрий Шарандин.

"Хотя все самозанятые - люди самостоятельные, единичные [работающие в одиночку], но как только они легализуются, возникнут общие интересы. Для того, чтобы их реализовывать в плане законодательства и правильных действий в рамках существующего законодательства, состоится объединение [самозанятых]. Создать в структуре гильдию самозанятых нам представляется возможным", - сказал Шарандин.

Он также добавил, что объединение самозанятых в Москве в некое сообщество произойдет скорее всего в конце 2019 - начале 2020 года. Именно тогда возникнет необходимость в такой гильдии в рамках МТПП.

По словам, Шарандина, на 1 января 2019 года в Москве зарегистрировались порядка 330 самозанятых, большинство из них - няни и репетиторы.

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