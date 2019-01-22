Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 6.4% (расширенное сообщение)

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 6.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.99 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.27 млн единиц в годовом исчислении.

По итогам прошлого года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 10.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в декабре составила 253.6 тыс. долл, повысившись на 2.9% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.55 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.74 млн в ноябре и 1.46 млн в декабре 2017 года. В данный момент потребовалось бы 3.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.9 в ноябре и 3.2 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре составил 46 дней в сравнении с 42 в ноябре и 40 годом ранее. При этом 39% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.