Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск Торговый баланс Японии за декабрь;

02:50 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

02:50 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:50 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе.