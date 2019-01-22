Курс доллара 66.5499   Курс евро 75.5541  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск Торговый баланс Японии за декабрь;

02:50 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

02:50 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:50 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

вчера
20:04
Сбербанк ожидает к марту разрешение регулятора ОАЭ на продажу Denizbank
вчера
19:37
Капитаны обоих сгоревших в Черном море танкеров смогли спастись - Росморречфлот
вчера
18:57
Бизнес Британии просит власти не допустить Brexit "без сделки", грозящий большими потерями
вчера
18:37
Песков: Доверие в отношениях РФ и Японии надо укреплять через экономическое сотрудничество
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 января
вчера
18:25
Путин: потенциал сотрудничества РФ и Японии в экономике задействован не полностью
вчера
18:08
ОБЗОР - Рубль слабо снижается к доллару и подрастает к евро, игнорируя негатив от нефти
вчера
18:08
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 6.4% (расширенное сообщение)
вчера
18:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 6.4%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»