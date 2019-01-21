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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

16:30 мск Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь.

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