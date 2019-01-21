Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;
12:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;
13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;
13:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;
16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;
16:30 мск Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;
18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;
18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь.