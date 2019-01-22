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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2019 г.Банк России утвердил план по предупреждению бан...
вчера 10:05

Банк России утвердил план по предупреждению банкротства "Московского Индустриального банка"
Эмитенты:   Московский Индустриальный банк  |  Центробанк РФ

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России", - говорится в сообщении.

Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов Банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов.

Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков, имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

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