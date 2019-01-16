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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное сокращение запасов

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 11 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.25 млн барр., запасы бензина расширились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.56 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр.

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