Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре снизились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1.9% в ноябре (пересмотрено с (-1.6%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 1.3%.

По итогам 2018 года цены на импорт уменьшились на 0.6% после повышения на 3.2% в 2017 году.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.6% после падения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с (-0.9%).

По итогам 2018 года цены на экспорт увеличились на 1.1% после повышения на 2.8% в 2017 году.