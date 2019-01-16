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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла
вчера 16:25

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 2.54 млрд долл или 6.04 долл на акцию в сравнении с 5.51 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка выросли до 8.08 млрд долл по сравнению с 8.12 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.27 долл на акцию и доход в размере 7.55 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 2.5%.

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