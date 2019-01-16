Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock сократилась

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о снижении прибыли в IV квартале текущего года на 60% до 927 млн долл или до 5.78 долл на акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 6.08 долл на акцию.

Выручка компании сократилась на 9% до 3.43 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 6.28 долл на акцию и доходы в размере 3.44 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подешевели на 0.8%.