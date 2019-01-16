Квартальная прибыль Bank of America резко выросла

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в понедельник сообщил о росте прибыли в IV квартале 2018 года до 7.28 млрд долл или до 0.7 долл на акцию по сравнению с 2.37 млрд долл или 0.2 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.63 долл на акцию.

Доходы банка увеличились до 22.74 млрд долл в сравнении с 20.44 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 22.4 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 2.8%.