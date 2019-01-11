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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2019 г.ЦБ привлек руководство банка JPMorgan в России ...
11.01.2019 10:16

ЦБ привлек руководство банка JPMorgan в России к административной ответственности

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России привлек руководство коммерческого банка JPMorgan в России к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ЦБ.

Согласно сообщению ЦБ, руководство коммерческого банка получило предупреждение за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, то есть за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников финансовой организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков. Санкция этой части статьи КоАП РФ, помимо предупреждения, предполагает также наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, однако решения о штрафах может выноситься только судом.

В сообщении регулятора также уточняется, что постановление было вынесено 3 октября 2018 года, но вступило в силу лишь 30 декабря 2018 года.

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