Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;
02:50 мск Платёжный баланс Японии за ноябрь;
02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;
03:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
03:30 мск Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;
12:00 мск Объём промышленного производства в Италии за декабрь;
12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;
12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;
12:30 мск ВВП Великобритании за ноябрь;
16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;
16:30 мск Индекс потребительских цен в США за декабрь;
22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь.