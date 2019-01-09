Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;
04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;
04:30 мск Индекс цен производителей Китая за декабрь;
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;
10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;
12:00 мск Розничные продажи в Италии за декабрь;
15:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
20:40 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
21:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
21:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь;
N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.