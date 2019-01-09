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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
09.01.2019 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.7 млн барр.

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 января, сократился на 1.7 млн барр. и составил 439.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 8.1 млн барр. и составили 248.1 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 4.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 10.6 млн барр. и составили 140.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 4.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.4 млн барр. и составили 42.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.13 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.5 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 10.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.33 млн барр.

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