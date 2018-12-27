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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2018 г.Фонд развития Дальнего Востока получил дополнит...
сегодня 10:30

Фонд развития Дальнего Востока получил дополнительные 10.6 млрд рублей из федерального бюджета

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фонд развития Дальнего Востока получил дополнительные 10.6 млрд рублей в капитал из федерального бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение фонда.

"Правительство докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока на 10,6 млрд рублей. ВЭБ.РФ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.

Фонд планирует использовать средства на финансирование новых и уже запущенных проектов, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ФРДВ. Часть средств будет вложена в продление программы "Доступный кредит для МСП" на 2019 год. Программа, в которой, помимо фонда, участвуют банки, позволяет предпринимателям получать льготные кредиты. В рамках программы займы на 14 млрд рублей получили почти 650 малых и средних предприятий, говорится в сообщении.

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