Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:00 мск Индекс цен на дома в США за октябрь;
18:00 мск Продажи новых домов в США за ноябрь;
18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь.