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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за октябрь;

18:00 мск Продажи новых домов в США за ноябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь.

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