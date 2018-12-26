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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2018 г.Путин подписал закон о повышении МРОТ с начала ...
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с начала 2019 года

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"В соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. В связи с этим законом, подписанным президентом, МРОТ устанавливается на уровне 11 280 рублей - именно таким был прожиточный минимум россиян во втором квартале 2018 года. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля", -говорится в сообщении.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по социальной политике, вступление в силу этой нормы будет способствовать повышению заработной платы около 3.7 млн работников.

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