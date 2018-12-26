Олег Смирнов назначен членом правления "ВТБ"

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Наблюдательный совет "ВТБ" принял решение избрать Олега Смирнова членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Олег Смирнов будет работать под руководством заместителя президента-председателя правления "ВТБ" Анатолия Печатникова. В рамках розничного бизнеса он будет отвечать за следующие направления: розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.

Назначение Олега Смирнова будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности розничного бизнеса банка.

Для справки: Олег Смирнов родился 7 августа 1975 года. Окончил Уральский государственный экономический университет и Высшую школу экономики. Имеет степень кандидата экономических наук. Работал на руководящих должностях в ОАО "Сбербанк России", с 2007 по 2012 год руководил "Сбербанком" в Казахстане. В 2012 году занял пост председателя правления Среднерусского банка "Сбербанка". В течение последних пяти лет, начиная с 2013 года, Олег Смирнов являлся вице-президентом "Сбербанка" — председателем правления Московского банка, составляющего около четверти бизнеса "Сбербанка России". В ноябре 2018 г. перешел на работу в Группу "ВТБ".