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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2018 г.АСВ: О наступлении страхового случая в отношени...
сегодня 10:00

АСВ: О наступлении страхового случая в отношении кредитных организаций ПАО "Донхлеббанк" и АО АКБ "Руссобанк"

Эмитенты:   РуссоБанк

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитных организаций ПАО "Донхлеббанк" (г. Ростов-на-Дону) и АО АКБ "Руссобанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 21 декабря 2018 года.

Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 27 декабря 2018 года.

О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

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