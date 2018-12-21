АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Рунэтбанка"

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Рунэтанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплаты страхового возмещения осуществляются Агентством до дня завершения в отношении банка ликвидационных процедур.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 24 декабря 2018 года в газете "Московский Комсомолец".