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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Рунэтбанка"

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Рунэтанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплаты страхового возмещения осуществляются Агентством до дня завершения в отношении банка ликвидационных процедур.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 24 декабря 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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