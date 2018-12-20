Глава ФРС Джером Пауэлл: непредвиденные события могут повлиять на экономику и изменить сегодняшнюю политику (ПОВТОР)

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду, 19 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что "сильная экономика приносит пользу многим американцам". Однако за время, прошедшее после сентябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC), "возникли некоторые перекрестные течения" на фоне появления признаков "смягчения" экономики США. По его словам, это связано с ужесточением финансовых условий и замедлением мирового экономического роста.

Большинство членов ФРС ожидает, что в следующем году американская экономика продолжит уверенно расти, отметил Пауэлл, но добавил, что монетарная политика не следует заранее заданным курсом. По его словам, в 2018 году экономика США была более устойчивой, чем ожидалось, потому ФРС повышала ставки больше раз, чем ожидалось. Это указывает на то, что ФРС ориентировалась на экономические данные, превышающие её прогнозы.

"История свидетельствует, что непредвиденные события могут повлиять на экономику и изменить сегодняшнюю политику", - заявил глава ФРС. Он отметил, что прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов, а медианный прогноз не является согласованным планом или обещанием действовать.

"Ни темпы, ни конечный пункт дальнейшего повышения ставок не предопределены, - заявил Пауэлл. - Мы будем корректировать денежно-кредитную политику, насколько это возможно, чтобы поддерживать расширение [экономики - прим. МФД], активный рынок труда и инфляцию на уровне около 2%". Таким образом, он подтвердил мнение членов FOMC о том, что именно ставки будут оставаться активным инструментом денежно-кредитной политики, а не корректировка баланса ФРС. Пауэлл отметил, что изменение баланса ФРС оказало лишь незначительное влияние на кредитные рынки.

По его словам, если бы ставки оставались низкими в течение более длительного времени, это можно было бы рассматривать как сигнал ожиданий замедления экономического роста, "но мы не знаем, что произойдет ли это".

"Мы не объявили победу при достижении цели по инфляции в 2%", - заявил глава ФРС. Объясняя сегодняшнее повышение ставки, Пауэлл сказал, что "монетарной политике не требуется быть аккомодационной в этой экономике", поэтому "нейтральная политика выглядит уместней".

"Мы достигли нижней границы диапазона, который является нейтральным для ставки по федеральным фондам", - сказал Пауэлл. По мнению аналитиков, это заявление может означать, что дальнейшее повышение ставки будет ограниченным.

Пауэлл также заявил, что Федрезерв не планирует изменять свои цели, но надеется улучшить процесс донесения информации о том, каким образом он намерен достичь этих целей. Пауэлл отметил, что ФРС знает, как именно сигнализировать о предстоящем изменении ставок.

По его словам, ФРС отслеживает ситуацию на рынках. Но "для широкой экономики наиболее важны существенные изменения широких финансовых условий, которые не изменились" за указанный период времени. "Некоторая волатильность, вероятно, не оставит следа в экономике", - сказал глава ФРС. Другими словами, Пауэлл дал понять, что ФРС не беспокоится по поводу недавнего падения фондовых рынков.

Пауэлл также заявил, что политические соображения "не сыграли никакой роли" в решениях ФРС. "Ничто не помешает нам делать то, что мы считаем правильным", - сказал глава Федрезерва.