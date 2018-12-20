Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;

00:45 мск ВВП Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

05:00 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

05:00 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

14:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;

15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:30 мск Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

18:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.