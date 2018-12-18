Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;
03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;
03:30 мск Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;
16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;
16:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;
23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за IV квартал.