Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:30 мск Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за IV квартал.