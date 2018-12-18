Курс доллара 66.7454   Курс евро 75.7761  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:30 мск Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за IV квартал.

Другие новости

вчера
10:15
Рынок акций РФ в начале дня ощутимо снижается на внешнем негативе
вчера
10:03
ДОБЫЧА ГАЗА ГАЗПРОМА С НАЧАЛА ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ ВЫРОСЛА НА 5,7% - ДО 473,5 МЛРД КУБОВ - КОМПАНИЯ
вчера
10:00
РОССИЯ И КИТАЙ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПОДПИШУТ КОНТРАКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОКОВ АЭС "СЮЙДАПУ" В КНР - ГЛАВА РОСАТОМА ЛИХАЧЕВ
вчера
09:50
РФ за 2017-2018 гг благодаря "Ямалу СПГ" увеличила долю на мировом рынке СПГ до 8% с 4%
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 декабря
вчера
09:27
Минэнерго РФ прогнозирует рост добычи газа в РФ в 2018 году на 4,6%, до 723 млрд кубов
вчера
09:07
ДОБЫЧА ГАЗА В РФ В 2018 ГОДУ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В 723 МЛРД КУБОВ - НОВАК
вчера
08:38
СФ предлагает налоговые льготы для разработчиков телеком-оборудования РФ
вчера
07:04
В Крыму определились с судоходной компанией для работы с Сирией
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»