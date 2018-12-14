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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

12:00 мск Торговый баланс Италии;

13:00 мск Торговый баланс еврозоны;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

14:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

18:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии.

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