Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
12:00 мск Торговый баланс Италии;
13:00 мск Торговый баланс еврозоны;
13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
14:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
18:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
18:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии.