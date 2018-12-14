Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.6%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Соотношение запасов к продажам в октябре составило 1.35 против 1.34 и месяцем ранее.