Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В октябре объём розничных продаж вырос на 1.1% (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с ноябрём 2017 года показатель увеличился на 4.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.2% после повышения на 1.0% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.2%.