Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в октябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 3.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 78.5% против 78.1% месяцем ранее (пересмотрено с 78.4%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с ноябрём 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.0 п.п.