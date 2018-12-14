Банк России повысил ключевую ставку до 7.75%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта до 7.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении говорится, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

По мнению ЦБ, возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

По данным ЦБ, в ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3.8% (3.9%, по оценке на 10 декабря). Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2.7 до 3.5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Кроме того, на темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России.

По мнению регулятора, повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5.0–5.5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

В заявлении говорится о продолжении ужесточения денежно-кредитных условий на финансовом рынке. Доходности ОФЗ остаются заметно выше уровней I квартала текущего года. Происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке.

По оценке ЦБ, рост российской экономики несколько замедлился, оставаясь вблизи потенциального. По итогам III квартала годовой темп прироста ВВП замедлился до 1.5%, что преимущественно связано с эффектом высокой базы в сельском хозяйстве. Потребительский спрос растет меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Его расширение происходит преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. В III квартале продолжился рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1.5-2.0%, а в 2019 году - в границах 1.2-1.7%.

Цены на нефть в IV квартале остаются выше 55 долл США за баррель, заложенных в предпосылки базового сценария на 2019-2021 годы. Банк России ожидает снижения среднегодовой цены на нефть в 2019 году с 63 до 55 долл за баррель на фоне возросших рисках превышения предложения над спросом на рынке нефти в следующем году.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года.