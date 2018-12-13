Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США снизилась на 3.75 тыс.

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 декабря, сократилось на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 206 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 3.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 декабря, увеличилось на 25 тыс. и составило 1661 тыс. против 1636 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1631 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.5 тыс. до 1665.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 ноября, увеличилось на 231.5 тыс. и составило 1.69 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.99 млн человек.