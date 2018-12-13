Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре снизились на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 1.0%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 0.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.9% после повышения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с ноябрём 2017 года цены на экспорт увеличились на 1.8%.