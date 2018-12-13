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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2018 г.Цены на импорт в США в ноябре снизились на 1.6%
вчера 16:36

Цены на импорт в США в ноябре снизились на 1.6%

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре снизились на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 1.0%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 0.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.9% после повышения на 0.5% в октябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с ноябрём 2017 года цены на экспорт увеличились на 1.8%.

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