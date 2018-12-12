Россия и Белоруссия заключат соглашение о взаимном признании виз

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россия и Белоруссия в четверг подпишут соглашение о взаимном признании виз на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое проведут премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас в Бресте. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, "последние штрихи" вносились в ходе состоявшегося 30 ноября 2018 года в Бресте заседания Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, возглавляемой заместителями министров внутренних дел России и Белоруссии, в настоящий момент выполняются внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание".

"Рассматриваем документ как важный шаг на пути формирования единого визового пространства России и Белоруссии. Главное - он регламентирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы", - отметил Приходько